وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إن فيروس الميتانيمو تم اكتشافه عام 2001، وليس وباءا جديدا أو سلالة جديدة من كوفيد كما يتردد.

وأضاف أن الميتانيمو يعتبر مثل باقي الفيروسات التنفسية ومعدلات انتشاره متوسطة.

وفيما يتعلق بأعراضه قال عبد الغفار إنها هي نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وتشمل السعال والكحة وارتفاع درجات الحرارة.

وللوقاية من المرض قال عبد الغفار إنه يجب التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، وتتمثل في غسل اليدين وتنظيف الأسطح وارتداء الكمامة في حال ظهور أي أعراض تنفسية، مع التهوية الجيدة والحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة.

وتشهد الصين ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس تنفسي، مما أدى إلى تقارير عن اكتظاظ المستشفيات، وتدابير مراقبة جديدة ومخاوف عامة بشأن تفشي المرض.

وقد شهد الفيروس، الذي تم تحديده باسم الفيروس الرئوي البشري (HMPV)، ارتفاعا حادا في الحالات في جميع أنحاء المقاطعات الشمالية الصينية هذا الشتاء، وخاصة بين الأطفال.

يأتي تفشي المرض بعد 5 سنوات من تنبيه العالم لأول مرة إلى ظهور فيروس كورونا الجديد في ووهان بالصين، والذي تحول لاحقا إلى جائحة عالمية مع الإبلاغ عن 7 ملايين حالة وفاة.