ونقل موقع "هاف بوست" عن طبيب الأقدام روبرت كونينيليو أن "المشي حافي القدمين هو ملامسة الجلد للأرض، وأي شيء آخر يعتبر ارتداءً للأحذية، حيث أن الجوارب نفسها تغير من آليات الحركة".

وقال كونينيليو: "أنا من أشد المؤيدين للمشي حافي القدمين في المنزل، هذه الممارسة تزيد من القوة العضلية الجوهرية في القدمين".

فوائد المشي حافي القدمين

كما أوضح أن الفائدة الأساسية للمشي حافي القدمين هي تقوية العضلات في القدمين، والتي تميل إلى الضعف "مع تقدمنا في السن وارتداء الأحذية".

وترتبط هذه العضلات ارتباطا وثيقا بحركتنا العامة، لذا فإن تدهورها يمكن أن يساهم في تقليل الحركة مع تقدمنا في السن.

وأضاف كونينيليو: "العديد من الأمراض التي أراها في ممارستي ترجع إلى عدم القدرة على إشراك هذه العضلات للحركات الطبيعية والكفاءة الأيضية".

ووافقت طبيبة الأمراض الجلدية هانا كوبلمان على هذا التقييم الشامل، وذكرت أن المشي حافي القدمين في المنزل يمكن أن يكون له بعض الفوائد غير المتوقعة لبشرة قدميك.

وبينت أن: "المشي حافي القدمين في المنزل ... يسمح لبشرتك بالتنفس، مما قد يساعد في منع تراكم الرطوبة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية مثل قدم الرياضي".

وقالت كوبلمان: "يمكن أن يكون الشعور بملمس الأسطح المختلفة تحت الأقدام أمرا مريحا، مثل جلسة صغيرة للعلاج الانعكاسي. بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من حالات جلدية أو قدم أساسية، يمكن أن تكون هذه طريقة طبيعية للتواصل مع بيئتك وتعزيز اليقظة".

يساعد اختيار المشي بدون حذاء أو جوارب في منزلك النظيف على تقوية قدميك، مما يوفر مكافآت طويلة الأمد مع تقليل خطر الإصابة بأمراض الجلد أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر نوعًا من التدليك الطبيعي، والذي يمكن أن يكون مريحًا بشكل مدهش.

مخاطر المشي حافي القدمين

أحد الجوانب السلبية المحتملة للمشي حافي القدمين في الداخل هو التعرض المتزايد للمواد المهيجة أو المواد المسببة للحساسية على الأرض، مثل الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة أو المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف، كما أشار كوبلمان.

بالنسبة للأفراد ذوي البشرة الحساسة أو الحالات المزمنة مثل التهاب الجلد التماسي أو الإكزيما، فقد يكون هذا مصدر قلق كبير.

بينما يعترف كونينيليو بمخاطر مماثلة مثل الدوس على مسببات الأمراض مثل الفطريات في البيئات الرطبة، إلا أنه يسارع إلى التأكيد على أن "النظافة السليمة يمكن أن تساعد في تخفيف هذه المخاطر، اغسل قدميك بشكل متكرر وجففهما جيدًا ورطبهما".

تشمل المخاطر المؤلمة الأخرى المرتبطة بالمشي حافي القدمين إمكانية الانزلاق على الأسطح الزلقة أو المبللة، أو الدوس على شيء صلب وحاد يمكن أن يسبب إصابة.

وكما يمكن لأي شخص صدم إصبع قدمه أو داس عن طريق الخطأ على لعبة ليغو أن يشهد، فإن مثل هذه الحوادث يمكن أن تكون مؤلمة.

تشير كوبلمان إلى أن الأفراد المصابين بمرض السكري أو ضعف الدورة الدموية هم أكثر عرضة للعواقب الوخيمة، حيث "حتى إصابة بسيطة في القدم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة".

كما لاحظت كوبلمان أنه على الرغم من أن المشي حافي القدمين يمكن أن يساعد في تقوية العضلات، فإن الممارسة المتكررة للقيام بذلك على الأسطح الصلبة يمكن أن تؤدي إلى إجهاد القدم أو التهاب اللفافة الأخمصية، وهي حالة يصبح فيها النسيج الذي يربط عظم الكعب بأصابع القدم ملتهبًا.

وأوضحت: "بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص التبطين إلى الضغط على المفاصل، وخاصة عند أولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القدم أو المفاصل".

على الرغم من أن كونينيلو يؤيد عموما المشي حافي القدمين، إلا أنه ينصح بارتداء دعامة للقدم عند القيام بمهام تتضمن الوقوف لفترات طويلة من الوقت - مثل الطهي.

وقال: "عند الوقوف لفترات طويلة حافي القدمين، قد يكون هناك حمل زائد على منطقة واحدة من القدم"، مضيفا: "حتى الطهاة المحترفون الذين أعمل معهم يستفيدون عادةً من الحذاء الذي يسمح لهم بموازنة الوزن على كامل قدمهم".