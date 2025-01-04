وتشير الأرقام إلى أن حالات الإصابة بالفيروس الذي يسبب القيء والإسهال، ارتفعت بنسبة 40 في المئة عن السنوات السابقة، كما يمكن أن يظهر فيروس نورو أعراضا مشابهة لأعراض كوفيد، حيث يسبب كلا الفيروسين قشعريرة وحمى وصداع، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويخشى الخبراء في المملكة المتحدة أن تؤدي أي زيادات أخرى إلى زيادة الضغط على الخدمات الصحية المتوترة بالفعل والتي تكافح بالفعل بسبب موجة مد من الإنفلونزا.

وأظهرت أرقام وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن معدلات الإصابة بجرثومة القيء، والتي يمكن أن تسبب الإسهال أيضا، هي أكثر من ضعف المستويات التي شوهدت قبل كوفيد في هذا الوقت من العام.

كما أظهرت أحدث بيانات الوكالة، وأصدرتها الشهر الماضي، أن العدد الإجمالي لحالات "نوروفيروس" هذا العام هو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل 5 سنوات.

ومع ذلك، قد تكون أرقام الحالات الفعلية على مستوى البلاد أعلى من ذلك.

طرق العدوى وأساليب التعامل معها

ينتشر فيروس نورو عادة من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب، أو عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء، أو تناول الطعام الذي لمسه شخص مصاب.

وينصح خبراء الصحة بالفعل بعدم الاعتماد على مطهرات اليد وحدها للحماية من انتقال العدوى حيث لا يقتل الكحول الجرثومة.

كما يوصى بغسل اليدين كخط دفاع أول حيث يساعد الماء في تكسير الغلاف البروتيني حول الفيروس، مما يجعله غير ضار.

ويحث الخبراء الناس على غسل وتجفيف ملابسهم على درجة حرارة عالية في محاولة لوقف انتشار المرض.

وقال جيسون تيترو، عالم الأحياء الدقيقة: "ملابسك مسامية وبالتالي أي شيء يتلامس مع ملابسك سوف يلتصق بها. يمكن لفيروس نورو أن يبقى على قيد الحياة لمدة شهر كامل في أي حالة تقريبا".

وأضاف أنه يمكن لمنظفات الغسيل والماء الساخن المساعدة في قتل نوروفيروس، ونصح بتشغيل دورة ماء ساخن فارغة مع مبيض مرة واحدة في الشهر لتنظيف حوض الغسالة".

وينصح خبراء جامعة مينيسوتا بأن تنظيف الأسطح التي لمسها شخص مصاب بهذا الفيروس "طريقة حاسمة لتدميره".

وفي حال تقيأ شخص مصاب على سجاد أو أثاث، يحظر تنظيف المنطقة بالمكنسة الكهربائية لأن هذا من شأنه أن يتسبب في انتشار مسببات الأمراض في الهواء.

وغالبا ما ينصح خبراء الصحة بالراحة وشرب الكثير من السوائل للمساعدة في التعافي. قد يساعد الباراسيتامول أيضا في علاج الحمى أو الآلام.

ويُنصح الآباء بتجنب إعطاء المشروبات الغازية أو عصير الفاكهة للأطفال المصابين بنوروفيروس، لأن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الإسهال.