وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبد الغفار، الخميس، لوسائل إعلام مصرية إن هذا المرض جرى التعرف عليه في السنوات الأخيرة ويعتبر متلازمة نادرة ترتبط بتغييرات جينية تؤثر على نظام المناعة.

وكشف أن أبرز أعراض المرض هي الحمى والآلام الفصلية مع الطفح الجلدي والتهاب الأوعية الدموية، فضلا عن أعراض في الرئة والكليتين، مبينا أنه يحدث نتيجة لطفرات جينية، تزداد الإصابة به بين الرجال مقارنة بالنساء.

ماذا نعرف عن متلازمة فيكساس؟

من جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إن فيكساس مرض مناعي جيني ولا يعتبر وراثيا لأن الشخص لا يولد به.

وأضاف الحداد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا المرض يحدث نتيجة طفرات وخلل معين يؤدي إلى نقص في أحد الإنزيمات ما يتسبب في تراكم مواد معينة خاصة بالتحول المناعي ما يترتب عليه حدوث هجمات مناعية على بعض أماكن الجسم مثل الرئة.

وشدد على أن هذه المتلازمة قد يترتب عليها هجوما على بعض أماكن جسم الإنسان مثل الرئة وتؤدي لترسبات فيها فضلا عن التهابات رئوية.

كما أضاف أمجد الحداد أن المرض يؤدي لتكرار الالتهابات الرئوية مع صعوبات في التنفس نتيجة لترسبات في الخلايا الكولاجينية في الأذن والأنف فضلا عن التهابات في طبلة الأذن وغضاريفها وغضاريف الأنف مع آلام في العظام.

وأشار إلى أن من أعراض هذه المتلازمة ظهور بثور في الجلد مع آلام في العظام والتهابات في المفاصل تشبه الروماتويد.

وبين استشاري الحساسية والمناعة أن تفاقم هذا المرض قد يؤدي للفشل الكلوي والفشل التنفسي في بعض الحالات.

لا يوجد له علاج

وفيما يتعلق بعلاج المرض، كشف الحداد أنه ليس له علاج في الوقت الحالي وما يتم هو إعطاء مثبطات مناعية مثل الكورتيزون ومضادات الالتهابات، وهي أدوية تهدف للتحكم في الأعراض ولا تحدث الشفاء التام.