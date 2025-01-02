وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبد الغفار لوسائل إعلام مصرية أن هذا المرض جرى التعرف عليه في السنوات الأخيرة ويعتبر متلازمة نادرة ترتبط بتغييرات جينية تؤثر على نظام المناعة.

وكشف أن أبرز أعراض المرض هي الحمى والآلام الفصلية مع الطفح الجلدي والتهاب الأوعية الدموية.

كما أوضح أن المرض قد يشمل أعراضا متعلقة بأعضاء أخرى مثل الرئة والكليتين.

وبين أن الإصابة بهذا المرض تعود لطفرات في أحد الجينات التي تلعب دورا هاما في نظام المناعة.

كما لفت إلى أن هذا المرض يعتبر نادرا ويتعلق بشكل رئيسي بالرجال، وخاصة في منتصف العمر.