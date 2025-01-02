وتعد أشعة الشمس أفضل مصدر للحصول على فيتامين د، لكن خلال فصل الشتاء قد لا يكون الأمر ممكنا، لذلك ينصح الخبراء باللجوء إلى المكملات الغذائية.

وكشف سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، على حسابه في تيك توك الذي يحظى بمتابعة أكثر من 470 ألف شخص، 4 فوائد أساسية لفيتامين د.

وقال سيثي إنه يتناول فيتامين د كل يوم لعدد من الأسباب، أهمها تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل المناعة الذاتية.

وأضاف: "4 أسباب تجعلني أتناول فيتامين د يوميا كأخصائي أمراض الجهاز الهضمي. أولا، يساعد هذا الفيتامين جسمك على امتصاص الكالسيوم، وتقوية عظامك والحفاظ عليها بصحة جيدة".

وتابع: "ثانيا، ينشط الخلايا المناعية لمحاربة العدوى ويقلل من خطر الإصابة بمشاكل المناعة الذاتية. ثالثا، يُعرف فيتامين د باسم فيتامين أشعة الشمس، ولذلك يساعد على تحسين مزاجك ومحاربة الاكتئاب".

وختم بالقول: "رابعا، يدعم فيتامين د قلبك عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".