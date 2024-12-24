يتم تصنيع زيت الزيتون عن طريق حصاد الزيتون وتحويله إلى عجينة ثم عصر العجينة لاستخراج الزيت.

وتدرج العديد من الثقافات زيت الزيتون في أنظمتها الغذائية اليومية، وقد أظهرت البيانات أن العديد من الناس في هذه الثقافات يحصدون فوائد مذهلة بفضل "السائل الذهبي"، حسب ما ذكر موقع "إيتينغ ويل".

فوائد زيت الزيتون اليومية

حماية القلب: يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، خاصة حمض الأوليك، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، خاصة حمض الأوليك، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. دعم صحة العظام: يحتوي هذا الزيت على البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تُعزز تكوين العظام وتقلل من خطر فقدان الكتلة العظمية، مما يفيد بشكل خاص الأشخاص المعرضين لهشاشة العظام.