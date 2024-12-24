يُعتبر طنين الأذنين من المشاكل الصحية الشائعة التي قد تواجه العديد من الأشخاص في مراحل مختلفة من حياتهم.
- الأسيتامينوفين
يعتمد الأسيتامينوفين عادة لتخفيف الآلام الخفيفة، وقد يؤدي استخدامه المفرط إلى نقص مضاد أكسدة واق في الأذن الداخلية، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف، الأمر الذي قد يسبب الطنين.
- مضادات الالتهاب
تعد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، من أكثر الأدوية التي تسبب الطنين المؤقت عند تناولها بجرعات عالية.
- مضادات الاكتئاب
يعتقد أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) مثل زولوفت (Zoloft)، ليكسابرو (Lexapro)، قد تساهم في زيادة الطنين بسبب تأثيرها على ناقل عصبي ينظم المزاج والمعرفة يعرف باسم "السيروتونين".
- أدوية مضادة للصرع
تؤثر الأدوية المضادة للصرع على الأذن الداخلية بشكل حاد، مما يؤدي أحيانا إلى الطنين، وفقدان السمع، ومشاكل التوازن.
- أدوية مضادة للملاريا
الأدوية المستخدمة في الوقاية من الملاريا أو علاجها، مثل الكينين (Quinine)، وهيدروكسي كلوروكوين (الذي يباع تحت اسم Plaquenil)، قد تكون مرتبطة بالطنين.
- البنزوديازيبين
تستخدم أدوية البنزوديازيبين، مثل كساناكس (Xanax)، لعلاج القلق واضطرابات الهلع، ولكن التوقف المفاجئ عن تناولها قد يؤدي إلى الطنين.
- أدوية ضغط الدم
تم ربط بعض أدوية ضغط الدم بالطنين وفقدان السمع، خاصة لدى كبار السن، لذلك ينصح بضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا ظهرت أي أعراض.
- أدوية العلاج الكيميائي
أدوية العلاج الكيميائي، التي تعتمد على البلاتين مثل Cisplatin، تزيد من خطر الإصابة بالطنين، حسب ما توصلت إليه عدة دراسات.