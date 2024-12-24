ويتمثل الطنين في سماع صوت أو أزيز مستمر أو متقطع دون وجود مصدر خارجي لهذا الصوت، مما يؤثر سلبا على جودة الحياة. وبينما تتعدد أسباب طنين الأذن، يقول خبراء الصحة إن هناك أدوية معينة قد تكون سببا رئيسيا في ظهور هذا العرض المزعج. فيما يلي، نستعرض أبرز الأدوية التي قد تكون مرتبطة بطنين الأذنين، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:

الأسيتامينوفين

يعتمد الأسيتامينوفين عادة لتخفيف الآلام الخفيفة، وقد يؤدي استخدامه المفرط إلى نقص مضاد أكسدة واق في الأذن الداخلية، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف، الأمر الذي قد يسبب الطنين.

مضادات الالتهاب

تعد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، من أكثر الأدوية التي تسبب الطنين المؤقت عند تناولها بجرعات عالية.

مضادات الاكتئاب

يعتقد أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) مثل زولوفت (Zoloft)، ليكسابرو (Lexapro)، قد تساهم في زيادة الطنين بسبب تأثيرها على ناقل عصبي ينظم المزاج والمعرفة يعرف باسم "السيروتونين".

أدوية مضادة للصرع

تؤثر الأدوية المضادة للصرع على الأذن الداخلية بشكل حاد، مما يؤدي أحيانا إلى الطنين، وفقدان السمع، ومشاكل التوازن.

أدوية مضادة للملاريا

الأدوية المستخدمة في الوقاية من الملاريا أو علاجها، مثل الكينين (Quinine)، وهيدروكسي كلوروكوين (الذي يباع تحت اسم Plaquenil)، قد تكون مرتبطة بالطنين.

البنزوديازيبين

تستخدم أدوية البنزوديازيبين، مثل كساناكس (Xanax)، لعلاج القلق واضطرابات الهلع، ولكن التوقف المفاجئ عن تناولها قد يؤدي إلى الطنين.

أدوية ضغط الدم

تم ربط بعض أدوية ضغط الدم بالطنين وفقدان السمع، خاصة لدى كبار السن، لذلك ينصح بضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا ظهرت أي أعراض.

أدوية العلاج الكيميائي

أدوية العلاج الكيميائي، التي تعتمد على البلاتين مثل Cisplatin، تزيد من خطر الإصابة بالطنين، حسب ما توصلت إليه عدة دراسات.