وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024، البروفيسور عمر ياغي من الأردن".

وأضاف: "قدّم البروفيسور عمر ياغي، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية. حيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة، والمياه، والبيئة، ونشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250,000 استشهاد علمي".

وتابع: "نبارك له هذا الإنجاز العلمي، ونؤكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات".

وكشفت صفحة "نوابغ العرب" الرسمية على فيسبوك أن البروفيسور عمر ياغي قدّم نفسه كأحد أهم المساهمين في تطوير علوم الكيمياء في العصر الحديث، فهو مؤسس مجال الكيمياء الشبكية، وهو علمٌ جديد يعمل على إنشاء أطرٍ مفتوحة يمكن استخدامها في أكثر من 100 تطبيق مختلف، بدءاً من تخزين الغازات، ووصولاً إلى جمع المياه بأساليب جديدة.

وأوضحت أنه نال هذه الجائزة التي تكرّم العلماء وأصحاب الإنجازات المستحيلة، تقديرا لما قدّمه من أبحاث ودراسات وابتكارات ذات أثر ملموس على البشرية.

وتعتبر جائزة نوابغ العرب أرفع تقدير للعلماء والمفكرين في العالم العربي، وهي تُمنح لستة أشخاص عن ست فئات سنويا، وهي العلوم الطبيعية، والطب، والأدب والفنون، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم.