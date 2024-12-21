وأوضحت شركة الأدوية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية الجنيسة، أن هذا الدواء يساهم في تقليل تكرار وشدة النوبات ويقدم حلا علاجيا فعالا.

وكشفت أن الدواء الجديد يعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع الأدوية في المغرب، حيث يتم زراعة القنب المستخدم فيه في مناطق شفشاون، شمالي المملكة، ويخضع لعملية إنتاج متكاملة ومسؤولة وفق المعايير الدولية.

وسبق أن حصل هذا الدواء على الترخيص الرسمي في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يكون متاحا في الأسواق بداية النصف الأول من 2025.

وفي مارس 2021، صادقت الحكومة المغربية على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لتنهي بذلك سنوات من الجدل بين المدافعين والرافضين لهذا لتقنين هذا النوع من الزراعات.

والزراعات المشروعة بحسب القانون هي: مجالات الطب والصيدلة والصناعة.

وقد تصاعد في السنوات الأخيرة الاهتمام العالمي باستغلال النبتة في علاج العديد من الاضطرابات كتصلب الأنسجة والشد العضلي والتخفيف من آثار مرض الشلل الرعاشي، وعلاج الربو والسرطان والصداع النصفي.