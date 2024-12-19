وقال الدكتور كاران راجان، أخصائي الجراحة الهضمية إن حبة كيوي واحدة يمكن أن تخفف الإمساك على الفور تقريبا.

ولجأ الدكتور راجان إلى تيك توك لإخبار متابعيه البالغ عددهم 5.3 مليون شخص بأطعمة ثبت علميا أنها تعمل على تحسين صحة أمعائك.

وتتصدر القائمة فاكهة الكيوي، الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

هذا النوع من الألياف يجذب الماء لتكوين "هلام" في الأمعاء، مما يجعل البراز أكثر ليونة ويزيد من سهولة حركات الأمعاء.

تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف القابلة للذوبان التين والأفوكادو وبذور الكتان والتفاح.

ويُعتقد أن الإمساك المتكرر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأظهرت الدراسات أن الإمساك المزمن يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بمقدار مرة ونصف.

يُعتقد أن هذا يرجع إلى السموم التي تتجمع في الأمعاء عندما تتراكم الفضلات على مدى فترات طويلة من الزمن.

وتوجد القهوة أيضا في قائمة دكتور راجان للأطعمة المعززة لصحة الأمعاء.

وقال إن المشروب المنشط "يرتبط باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وتطور تليف الكبد".

وتابع: "تحتوي القهوة على الألياف القابلة للذوبان والبوليفينول، وتعمل البوليفينول كمضادات حيوية لتغذية بكتيريا الأمعاء الجيدة، قد تساعد القهوة أيضا على تحسين حركة الأمعاء مما يجعلها مفيدة في تقليل الإمساك".

وأضاف الدكتور راجان أن القهوة سريعة التحضير والقهوة منزوعة الكافيين تتمتعان بنفس الفوائد.

كما أضاف راجان إلى قائمته مزيج من المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق.

وقال إن هذا المزيج يمنحك "مجموعة متنوعة من الألياف الحيوية التي تعزز التنوع الميكروبي في أمعائك".

وسلط الضوء على الدراسات التي تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات - حوالي 20 إلى 30 غراما في اليوم - يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، ربما عن طريق تقليل الالتهاب في الجسم وتحسين تنوع البكتيريا الصحية في الأمعاء.

الطعام الأخير في قائمة راجان هو الزبادي، وقال الدكتور راجان إن هذا يمكن أن يساعد في تخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الإمساك.