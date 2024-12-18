فيتامين "ب12" هو أحد الفيتامينات الأساسية التي تلعب دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجسم.
ما هو فيتامين "ب12"؟
- ينتمي هذا الفيتامين إلى مجموعة فيتامينات "ب" التي تساهم بشكل رئيسي في دعم وظائف الجهاز العصبي، إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحويل الطعام إلى طاقة.
- يحتوي على الكوبالت، ومن هنا جاء اسمه، الكوبالامين.
- يعتبر عنصرا ضروريا لسلامة الدماغ والجهاز العصبي، كما أنه يلعب دورا مهما في تكوين الحمض النووي (DNA) والحفاظ على صحة خلايا الجسم.
ما فوائد فيتامين "ب12"؟
- دعم صحة الجهاز العصبي: يساهم فيتامين "ب12" في تكوين الغلاف الواقي للألياف العصبية (المايلين)، مما يعزز من نقل الإشارات العصبية بشكل فعال ويحمي الجهاز العصبي من التلف.
- إنتاج خلايا الدم الحمراء: يلعب دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم (الأنيميا) الذي يسبب الإرهاق وضعف التركيز.
- تحسين الطاقة والتمثيل الغذائي: يساهم في تحويل الطعام إلى طاقة من خلال دوره في عمليات التمثيل الغذائي، مما يعزز النشاط البدني والذهني.
- الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة: يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتقوية الذاكرة، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر.
- تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر: يدعم تجديد الخلايا ويساهم في تحسين صحة الجلد، منع تساقط الشعر، وتعزيز قوة الأظافر.
ما المخاطر المحتملة لنقص فيتامين "ب12"؟
- فقر الدم: يؤدي نقص فيتامين "ب12" إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يسبب الإرهاق الشديد، الضعف، وضيق التنفس.
- اضطرابات عصبية: يمكن أن يتسبب النقص المزمن في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى التنميل والوخز في الأطراف، صعوبة التوازن، وضعف في الجهاز العصبي المركزي.
- مشكلات معرفية ونفسية: قد يؤدي نقصه إلى ضعف الذاكرة، صعوبة التركيز، وتفاقم مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والتوتر.