وإذا لم تحصل على 7 إلى 8 ساعات من الراحة الجيدة الموصى بها كل ليلة، فأنت معرض لخطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وضعف الجهاز المناعي وحتى الاكتئاب.

وأحد المجالات التي يتجاهلها الكثير من الناس في سعيهم للحصول على نوم أفضل هو النظام الغذائي.

يقول غوش أكس، أخصائي التغذية السريرية: "من الأفضل التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات حتى يتوفر لجسمك الوقت لهضم الطعام قبل الذهاب إلى النوم، مما يقلل أيضا من فرص إصابتك بمشاكل ارتداد الحمض المعوي".

وأضاف: "من الممكن أن يؤدي نقص فيتامين د أو المغنيسيوم إلى مشاكل في النوم، كما تظهر بعض الأدلة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامينات E و C و B12 و B6 قد يعانون أيضًا من المزيد من مشاكل النوم.

هذه هي أفضل اختيارات أكس للأطعمة التي تساعد على النوم: