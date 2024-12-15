فيما يلي بعض الخطوات العملية التي قد تساعد على تخطي المشكلة:

امنح نفسك بعض الوقت حتى يستقر التحديث

بعد تثبيت تحديث رئيسي مثل iOS 18.2 مباشرة، قد يحتاج جهاز آيفون الخاص بك إلى بعض الوقت للاستقرار والتكيف مع البرنامج الجديد.

خلال الأيام الثلاثة إلى السبعة الأولى بعد التحديث، يخضع النظام لعمليات خلفية مختلفة، مثل إعادة معايرة الإعدادات وإعادة فهرسة البيانات وتحسين الأداء العام.

يمكن أن تؤدي هذه المهام مؤقتا إلى زيادة استهلاك البطارية. لكن إذا لاحظت أن استنزاف البطارية يستمر بعد فترة الاستقرار الأولية هذه، فقد حان الوقت لاتباع الخطوات التالية:

تأكد من تحديث البرامج والتطبيقات

أحد الأسباب الرئيسية لاستنزاف البطارية هو تشغيل برامج قديمة على جهازك.

يمكن أن تؤدي مشكلات التوافق بين الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل iOS والتطبيقات المحدثة إلى زيادة استهلاك البطارية.

للتخفيف من ذلك، تأكد من تشغيل جهاز آيفون الخاص بك على أحدث إصدار متاح من نظام التشغيل iOS بالإضافة إلى ذلك، تحقق بانتظام من متجر التطبيقات للحصول على تحديثات لجميع التطبيقات المثبتة لديك.

غالبا ما يصدر مطورو التطبيقات تحديثات تتضمن إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على عمر البطارية.

تعطيل الميزات والخدمات غير المستخدمة

يأتي نظام التشغيل iOS 18.2 مزودا بمجموعة واسعة من الميزات والخدمات التي تعمل في الخلفية، وفي حين تعمل هذه الميزات على تحسين تجربة المستخدم، إلا أنها يمكن أن تساهم أيضا في استنزاف البطارية.

للحفاظ على الطاقة، ضع في اعتبارك تعطيل الميزات التي نادرا ما تستخدمها أو لا تجدها ضرورية.

تحديد وإدارة التطبيقات التي تستنزف البطارية

يمكن لبعض التطبيقات، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على خدمات الموقع أو التحديث في الخلفية أو الإشعارات الفورية، أن تؤثر بشكل كبير على عمر البطارية.

لتحديد التطبيقات التي تسبب مشاكل، انتقل إلى الإعدادات واستعرض تقرير استخدام البطارية.

تحسين الأدوات والإعدادات الإضافية

يقدم نظام التشغيل iOS 18.2 مجموعة من الأدوات القابلة للتخصيص والتي يمكن إضافتها إلى الشاشة الرئيسية وشاشة القفل للوصول السريع إلى المعلومات.

ومع ذلك، يمكن أن تساهم هذه الأدوات أيضا في استنزاف البطارية، خاصة إذا كانت تقوم بتحديث أو سحب البيانات من الإنترنت بشكل متكرر.

لتحسين إعداد الأدوات، قم بإزالة أي أدوات غير ضرورية بالضغط عليها لفترة طويلة وتحديد "إزالة الأداة".

تنفيذ تدابير عامة لتوفير البطارية

بالإضافة إلى الخطوات المحددة المذكورة أعلاه، هناك العديد من النصائح العامة التي يمكنك اتباعها لزيادة كفاءة البطارية: