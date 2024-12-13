وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين خدمات الاتصالات وتخفيف الأعباء الاقتصادية غلى المواطنون.

وأكد الوزير أن الأجهزة الخلوية المتوقفة عن العمل ستعود للتشغيل تدريجيا خلال مدة لا تتجاوز 10 ساعات، لتستأنف العمل بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن خطط لتقديم عروض خاصة على خدمات الاتصالات على شبكتي Syriatel وMTN، وذلك لتسهيل الوصول إلى الخدمات.

ويأتي هذا القرار في ظل مساعي الوزارة لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتوفير حلول أكثر مرونة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.