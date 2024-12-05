ونقل موقع "فوربس" عن ديفي ويندر، كاتب ومحلل في مجال الأمن السيبراني، قوله: "هناك كثر ممن يلجؤون إلى الاحتيال والاختراق عبر طلب المساعدة من مستخدمين آخرين وإيهامهم بأنهم عاجزون عن فتح حساباتهم على جي ميل، لكن هذا لا يعني أن كل من يطلب المساعدة هو محتال".

وأضاف: "الناس يقعون ضحايا لهجمات الاختراق ويجدون فجأة حياتهم على الإنترنت تنقلب رأسا على عقب ويفقدون القدرة على الوصول إلى بريدهم الإلكتروني، إن القاسم المشترك في مناشدات المساعدة الاحتيالية هو أن المهاجم، بعد اختراق الحساب، يغيير كلمة المرور ورقم الهاتف وحتى بصمات الأصابع لمنع صاحب الحساب الأصلي من استعادة الوصول إلى الحساب".

وتابع: "ذهبت مباشرة إلى شركة غوغل لأسأل عما إذا كان هناك أي شيء يمكن للمستخدمين القيام به لاستعادة حسابات جي ميل الخاصة بهم وكما اتضح، هناك ما يمكن فعله".

إليك ما تحتاج إلى معرفته

بحسب غوغل، فإن المستخدمين لديهم 7 أيام فقط لاستعادة الوصول إلى حساب جي ميل المخترق.

وأجرى ويندر محادثة مع المتحدث باسم غوغل، روس ريتشندرفر، الذي قال: "نوصي جميع المستخدمين بإعداد رقم هاتف وبريد إلكتروني لاسترداد حساباتهم، ويمكن استخدامها في الحالات التي ينسى فيها المستخدمون كلمات المرور الخاصة بهم، أو يقوم المهاجم بتغيير بيانات الاعتماد بعد اختراق الحساب".

وأضاف: "هنا يأتي الجزء الأكثر أهمية، إذا قام المهاجم بتغيير رقم هاتف الاسترداد الخاص بك، فلديك، بصفتك صاحب الحساب الأصلي، ما يصل إلى 7 أيام لاستخدام رقم هاتف الاسترداد الأصلي هذا لاستعادة السيطرة على حسابك".

كما أشار ريتشندرفر إلى أن أي شخص، سواء كان يستخدم جي ميل أو أي خدمة من خدمات غوغل، يمكنه الحصول على مزيد من المساعدة في استرداد الحساب من خلال التوجه إلى دليل استرداد حساب جي ميل المتوفر على الإنترنت للحصول على تعليمات أكثر تفصيلا خطوة بخطوة.