يعتبر ألم الصدر عادة الإشارة التحذيرية الأبرز لمشاكل القلب، إلا أن بعض الأعراض الأقل شهرة قد تشير أيضا إلى وجود مشاكل قلبية.
وكشفت صحيفة "الميرور" البريطانية 6 أعراض قد تشير إلى وجود مشاكل في القلب، ونقلت عن خبراء قولهم إن اكتشاف هذه العلامات بشكل مبكر يعد أمرا "بالغ الأهمية" لتجنب المضاعفات.
- ضيق التنفس:
يمكن أن تشير صعوبة التنفس أثناء الأنشطة اليومية الروتينية، مثل المشي أو صعود السلالم، إلى مشاكل في القلب، حيث يكافح القلب لضخ الدم بكفاءة.
- التعب:
قد يكون الشعور بالتعب غير المعتاد، والذي يستمر رغم الراحة، إلى وجود مشاكل قلبية، لذلك ينصح بزيارة الطبيب.
- التورم:
التورم في الساقين أو الكاحلين أو البطن، خاصة إذا كان مفاجئا أو مستمرا، قد يكون علامة على فشل القلب، حيث تتراكم السوائل في الجسم بسبب ضعف وظيفة القلب.
- الدوار (الدوخة):
الشعور بالدوار، خاصة عند تغيير الوضعية، قد يكون علامة على اضطرابات في إيقاع القلب.
- الغثيان:
الغثيان أو عسر الهضم أو فقدان الشهية، خاصة لدى النساء، كلها قد تكون علامة على مشاكل في القلب، حيث يؤثر نقص تدفق الدم على وظائف الجهاز الهضمي.
- عدم انتظام ضربات القلب:
قد يشير الشعور المتكرر بالخفقان أو رفرفة في الصدر إلى عدم انتظام ضربات القلب، مما يزيد من خطر السكتة الدماغية والمضاعفات الأخرى.