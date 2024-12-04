وتم تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبر في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانجو.

وقال وزير الصحة الإقليمي أبولينير يومبا للصحفيين في نهاية الأسبوع، إن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم.

وحسبما صرّح نائب حاكم الإقليم ريمي ساكي لوكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء، فإن ما يتراوح بين 67 شخصا و143 شخصا لقوا حتفهم.

وأضاف ساكي: "من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة".

ونصح يومبا السكان بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتى لتجنب التلوث.

ودعا الشركاء الوطنيين والدوليين إلى إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية.

جدير بالذكر أن الكونغو تعاني بالفعل من تفشي فيروس جدري القردة، مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة وألف حالة وفاة مشتبه بها، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.