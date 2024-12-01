يلعب الآباء دورا كبيرا في حماية أطفالهم من هذه الأمراض وتعزيز مناعتهم من خلال الاهتمام بالنظام الغذائي، والنظافة الشخصية، والتطعيمات.

وبحسب هاني الهنداوي اخصائي طب الأطفل فإن هناك مجموعة من الفيروسات التي تصيب الأطفال في فصل الشتاء.

الإنفلونزا الموسمية

ويبين الهنداوي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أبرز تلك الفيروسات هي الإنفلونزا الموسمية، والتي تنتشر بشكل واسع خلال الشتاء، وتؤدي إلى أعراض مثل الحمى، والسعال، وآلام العضلات، والإرهاق.

وللوقاية من هذه الإنفلونزا يجب استعمال تطعيم الإنفلونزا السنوي، وغسل اليدين بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتناول الاغذية الصحية التى تحتوى على الأملاح والفيتامينات التى تزيد من مناعة الجسم ومقاومة الجسم للفيروسات .

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)

يصيب هذا الفيروس الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ويؤدي إلى أعراض مثل السعال، والزكام، وضيق التنفس، كما يشكل خطرا أكبر على الأطفال الرضع والمولودين مبكرا.

وللوقاية من هذا الفيروس يجب الحفاظ على النظافة خصوصا عند التعامل مع الأطفال الرضع وتجنب التعرض المباشر للمرضى.

نزلات البرد

تسبب نزلات البرد مجموعة من الفيروسات، التي تنتشر بسرعة في التجمعات، ومن أبرز أعراضها سيلان الأنف، واحتقان الحلق، والعطس وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وللوقاية من نزلات البرد يجب تهوية المنزل جيدا، وتعزيز المناعة بالفيتامينات وتجنب الأماكن المزدحمة، والابتعاد عن الاختلاط بالاشخاص المرضى، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل الـيدى وتجنب ملامسة الأسطح.

نوروفيروس Norovirus

هذا الفيروس يسبب الإسهال والقيء ويُعرف باسم “أنفلونزا المعدة"، وهو ينتقل عن طريق الأطعمة الملوثة أو الماء الملوث.

وللوقاية من هذا الفيروس يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

جدري الماء

يظهر جدري الماء أحيانا في الشتاء، خاصة بين الأطفال غير المطعمين، ويتميز بطفح جلدي وحمى خفيفة، وللوقاية منه يجب الالتزام بتطعيم الأطفال.

وبشكل عام هناك نصائح لتعزيز صحة الأطفال في الشتاء أبرزها:

التغذية السليمة: من خلال تقديم وجبات غنية بالفيتامينات مثل فيتامين سي ودي وتقوية المناعة من خلال أطعمة تساعد على ذلك مثل البرتقال والكيوي والأسماك.

الملابس المناسبة: ارتداء طبقات من الملابس للحفاظ على دفء الجسم مع مراعاة التهوية لتجنب التعرق.

النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون خاصة قبل تناول الطعام وبعد العودة من الخارج وتجنب ملامسة الأسطح.

الحفاظ على النشاط البدني: ممارسة الرياضة الخفيفة لتحفيز الدورة الدموية وتقوية المناعة.

التطعيمات: تأكد من حصول الطفل على جميع التطعيمات اللازمة بما في ذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية.

تهوية الأماكن المغلقة: تهوية المنزل والمدرسة بانتظام لتقليل احتمالية انتشار الفيروسات.

شرب السوائل: تقديم السوائل الدافئة مثل الأعشاب الطبيعية والشوربة للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما يتوجب على الأهل متابعة صحة أطفالهم بعناية خلال الشتاء، مع مراقبة أي أعراض مرضية تستدعي زيارة الطبيب، خاصة إذا كانت الأعراض تشمل ارتفاعا شديدا في الحرارة أو صعوبة في التنفس.

فالوقاية هي المفتاح الأساسي لحماية الأطفال من أمراض الشتاء، من خلال الاهتمام بالتغذية والنظافة والتطعيمات، يمكن تقليل خطر الإصابة بالأمراض الموسمية وضمان فصل شتاء صحي للأطفال.