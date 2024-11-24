ووفقاً لتصريحات غوغل، فإن هذه الخدمة تأتي استجابة للصعوبات التي يواجهها العديد من مستخدمي هواتف أندرويد أثناء نقل بياناتهم من هواتفهم القديمة إلى الهواتف الجديدة.

وتتيح Android Switch نقل مجموعة واسعة من البيانات مثل الرسائل، محادثات تطبيقات المراسلة، جهات الاتصال، الإعدادات، الملفات، كلمات المرور، وحتى البيانات المحفوظة في خدمات التخزين السحابي.

نقل البيانات

من المزايا البارزة التي توفرها الخدمة الجديدة، إمكانية نقل البيانات ليس فقط بين هواتف أندرويد، بل أيضاً من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد.

وفي منشور رسمي على مواقعها، أوضحت غوغل: “على مدار العامين الماضيين، عملنا على تحسين إعدادات هواتف أندرويد وتبسيط عملية استبدال الهاتف القديم بجديد. بالتعاون مع العديد من الشركات المصنعة، طوّرنا خدمة Android Switch، التي ستتيح للمستخدم نقل الدردشات، التقويمات، جهات الاتصال، معلومات شبكة Wi-Fi، إعدادات قفل الشاشة، والعديد من البيانات الأخرى بسهولة وسرعة."

تعزيز التجربة

إلى جانب نقل البيانات المخزنة محلياً، ستتيح Android Switch للمستخدمين استعادة البيانات المحفوظة في خدمات التخزين السحابي على الإنترنت، مما يضمن نقل تجربة المستخدم بالكامل إلى الجهاز الجديد.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود غوغل المستمرة لتحسين تجربة المستخدم على هواتف أندرويد، مما يجعل الانتقال بين الأجهزة عملية سلسة وخالية من التعقيدات.