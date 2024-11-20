حذر استشاري جراحة الأعصاب أرون نايك من خطورة غسل الشعر في صالونات التجميل، مؤكدا أن مخاطر ثني الرقبة إلى الخلف قد تؤدي إلى سكتة دماغية تهدد الحياة.
وأوضح نايك في منشور على "إنستغرام" أن ثني الرقبة للخلف يمكن أن يضغط أو يتلف الشرايين في الرقبة، مما قد يقلل إمداد الدم إلى المخ.
وفي الحالات الأقل شدة، يمكن أن تؤي هذه الوضعية بحسب نايك إلى الشعور بالدوخة، وعدم وضوح الرؤية، والخدر، والتلعثم في الكلام.
وأضاف أن "الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مشاكل الرقبة هم أكثر عرضة للخطر".
وقد صاغ الأطباء ظاهرة "متلازمة السكتة الدماغية في صالون التجميل" مع الإبلاغ عن أول حالة في الولايات المتحدة في عام 1993.
أعراض السكتة الدماغية:
- صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين.
- خَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق.
- اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.
- صداع.
- صعوبة في المشي.