وأوضح نايك في منشور على "إنستغرام" أن ثني الرقبة للخلف يمكن أن يضغط أو يتلف الشرايين في الرقبة، مما قد يقلل إمداد الدم إلى المخ.

وفي الحالات الأقل شدة، يمكن أن تؤي هذه الوضعية بحسب نايك إلى الشعور بالدوخة، وعدم وضوح الرؤية، والخدر، والتلعثم في الكلام.

وأضاف أن "الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مشاكل الرقبة هم أكثر عرضة للخطر".

وقد صاغ الأطباء ظاهرة "متلازمة السكتة الدماغية في صالون التجميل" مع الإبلاغ عن أول حالة في الولايات المتحدة في عام 1993.

أعراض السكتة الدماغية: