وأوضح العلماء أن إضافة 57 غرام من الفستق يوميا إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة العين بشكل كبير لأنه يرفع مستويات اللوتين.

ويحتوي الفستق على مضاد للأكسدة يسمى اللوتين والذي يمكن أن يزيد من "كثافة الصبغة الضوئية البقعية"، ما يساعد في تصفية الضوء من الشاشات، ويحمي شبكية العين من التدهور المرتبط بالعمر، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقالت أخصائية علم النفس العصبي التي قادت الدراسة تامي سكوت: "تُظهر دراستنا أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة - فقد يكون رائعا لعينيك. تناول كمية صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في حماية بصرك، خاصة مع تقدمك في السن".

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفستق لمدة 6 أسابيع، شهدوا زيادة كبيرة في كثافة الصبغة الضوئية البقعية، ما يعزز الحماية ضد أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.

وأضافت سكوت: "الفستق عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية".

ويتوفر اللوتين في أطعمة أخرى، مثل البروكلي والخضروات الورقية، لكن الدهون الطبيعية في الفستق تسمح لمضاد الأكسدة بالامتصاص في الدم بسهولة أكبر.