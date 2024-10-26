وهبط رائد الفضاء، الذي لم تذكر ناسا اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، قبالة ساحل فلوريدا على متن الكبسولة كرو دراغون التابعة لـ"سبيس إكس" مع 3 أفراد آخرين من الطاقم، وهما رائدا فضاء تابعان لناسا ورائد فضاء روسي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وضم الفريق رواد الفضاء الأميركيين ماثيو دومينيك ومايكل باراتوغانيت إيبس ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبنكين.

وذكرت ناسا في البداية أن الطاقم بأكمله نقل إلى مركز طبي لإجراء تقييم إضافي وكإجراء احترازي، لكنها لم تحدد ما إذا كان كل أفراد الفريق أو البعض قد واجه مشكلات.

وأوضحت ناسا لاحقا أن أحد رواد الفضاء عانى من مشكلة طبية وأن الفريق نقل جوا إلى مستشفى في بينسا كولا بولاية فلوريدا بالقرب من موقع الهبوط.

وكالة الفضاء أكدت أن أفراد الفريق الثلاثة الآخرين غادروا المستشفى وعادوا إلى هيوستن.

ونشرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس" على تيليغرام صورة لغريبنكين وهو واقف والبسمة تعلو وجهه، مع تعليق يقول: "بعد مهمة فضائية وهبوط، رائد الفضاء ألكسندر غريبنكين في حالة رائعة!".