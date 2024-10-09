وسوف يكون من الممكن رؤية هذا المذنب حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، حال وجود سماء صافية تسمح بذلك، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ومن المتوقع أن يكون المذنب "تسوتشينشان-أطلس" ساطعا بما يكفي ليرى بالعين المجردة، ولكن المناظير والتلسكوبات ستسمح برؤية أفضل.

وقالت سالي بروميل، مديرة القبة السماوية بمتحف بيل في ولاية مينيسوتا الأميركية: "سيكون عبارة عن دائرة ضبابية، بذيل طويل يمتد بعيدا عنه".

يذكر أن المذنبات هي بقايا متجمدة من تكوين النظام الشمسي قبل مليارات السنين، وتشتد حرارتها أثناء اقترابها من الشمس، وتطلق ذيولها المتدفقة من الغاز والغبار.

وتم اكتشاف هذا المذنب الذي يطلق عليه أيضا اسم "سي/2023 ايه 3″ العام الماضي، وحمل اسم المرصدين اللذين رصداه في كل من الصين وجنوب أفريقيا.