وحصل ديفيد بيكر، عالم الكيمياء الحيوية (62 عاما) على الجائزة تقديرا لـ"تصميم البروتين الحاسوبي"، فيما حصل ديميس هاسابيس وجون جامبر على المكافأة المرموقة تقديرا لعملهما في "التنبؤ ببنية البروتين" عبر الذكاء الاصطناعي، وفق بيان للجنة الجائزة أثناء الإعلان عن الفائزين في ستوكهولم.

وأوضحت اللجنة أن بيكر "حقق الإنجاز شبه المستحيل المتمثل في بناء بروتينات جديدة تماما".

وأضافت "من بين عدد لا يحصى من التطبيقات العلمية، بات في إمكان الباحثين فهم مقاومة المضادات الحيوية بشكل أفضل وإنشاء صور للإنزيمات التي يمكنها تفكيك البلاستيك".

وقد نجح ديميس هاسابيس وجون جامبر اللذان يديران شركة "غوغل ديبمايند"، في "تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لحل مشكلة عمرها 50 عاما تتمثل في التنبؤ بالهياكل المعقدة للبروتينات".

يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي الذي طوراه ويعرف باسم "ألفافولد"، التنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات بناء على حمضها الأميني.

وكان الرجلان اللذان جرى التداول باسمهما بين المرشحين لهذه المكافأة، قد حصلا بالفعل على جائزة لاسكر المرموقة في عام 2023.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن اكتشافات الفائزين هذا العام "توفر إمكانات هائلة".

وفي العام الماضي، منحت جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء عن أبحاثهم حول الجسيمات النانوية التي تسمى النقاط الكمومية، وهم منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف، المولودون على التوالي في فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

وبالنسبة للفائزين بنسخة 2024، فإن الشيك المصاحب للجائزة تبلغ قيمته أحد عشر مليون كرونة (1.07 مليون دولار)، يجري تقاسمه في حالة تعدد الفائزين.