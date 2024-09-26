وتتضمن هذه الجهود خفض التلوث الناجم عن عملياتها والقضاء على التلوث عبر سلسلة القيمة المضافة للمجموعة، وكذلك إزالة الآثار البصرية السلبية على المناظر الطبيعية وتقليل مستويات الضوضاء غير الضرورية التي قد تسبب الإزعاج في الحياة اليومية في العادة.

وتوجت "stc"، ممكّنة التحول الرقمي، جهودها في مجال الاستدامة بالانضمام إلى النسخة الأولى من برنامج "رواد الاستدامة" في المملكة العربية السعودية" في يوليو الماضي.

ولم يأت هذا هذا التتويج من فراغ، بل بل بعد جهود "stc" الضخمة في مجال الاستدامة في جميع الأسواق التي تقدم فيها خدماتها المتكاملة.

ويهدف برنامج "رواد الاستدامة" إلى نقل المعرفة والخبرات التي تتمتع بها الشركات الرائدة في مجال الاستدامة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى ضمن القطاع، حيث كانت "stc" من بين 23 جهة في المملكة من 7 قطاعات مختلفة، مما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في التركيز على مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها.

وضمن مراسم إطلاق البرنامج، وقع المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc" التزاما يشتمل على 3 نقاط رئيسية هي تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، وتحفيز 3 شركات على الأقل في القطاع لتحقيق التحول المستدام، والالتزام بمواصلة تحسين أداء الاستدامة وإعداد تقارير الاستدامة.

الطاقة وتغير المناخ

ووفق مبادئ المجموعة، التزمت "stc" بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري عبر سلسلة القيمة بأكملها لدى الشركة بحلول عام 2050، عبر دمج هذا الهدف الرئيسي في استراتيجية الشركة الرامية لتخفيف آثار تغير المناخ على مستوى المجموعة التي تستند إلى توجيهات فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD ومبادرة الأهداف المستندة إلى علوم الـSBTi لضمان قياس انخفاضات الكربون لديها بدقة عالية.

كذلك وضعت المجموعة السعودية في عام 2023 خطة للعمل المناخي تتضمن خارطة طريق لتحقيق أهدافها على المدى القريب في ما يتعلق بخفض انبعاثات النطاقين 1 و2 المطلقة بنسبة 50% وانبعاثات النطاق 3 بنسبة 46.2% قبل عام 2030.

وكانت "stc" حققت انخفاضا نسبته 13.5% في انبعاثات الكربون المباشرة (النطاق 1) وغير المباشرة (النطاق 2) خلال عامي 2021 و2022.

استراتيجية المناخ العامة

ولتنفيذ "stc" خطتها نحو الاستدامة، وضعت المجموعة استراتيجية عامة تحمل رؤية واضحة وطموحة وأهدافا قابلة للقياس تضمنت جميع إدارات المجموعة والشركات التابعة سواء في المملكة العربية السعودية أو البحرين أو الكويت وذلك كجزء من تنفيذ جميع ممارسات الأعمال في المستقبل.

وتشمل الأهداف المعتمدة لدى stc في ملف الاستدامة أيضا زراعة مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة بحلول 2030، الأمر الذي يساعد تدريجياً في الوصول إلى مستوى انبعاثات صفري بحلول 2050 وفق تقرير الاستدامة الصادر عن المجموعة في 2023.

إدارة المياه

كما وضعت المجموعة خطة شاملة لإدارة المياه التي تعد موردا نادرا وقيما خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلتزم المجموعة بزيادة كفاءة استخدام المياه عبر جميع عملياتها بما يضمن النظافة الصحية وتكييف الهواء بالإضافة إلى الصهاريج المدخرة للاستخدام الاحتياطي، حيث سجلت stc في 2023 تقليصا في استهلاك المياه بنسب 6% في السعودية و12% للمجموعة كاملة.

إدارة النفايات

كما تبنت stc برنامجا لإدارة النفايات أدى إلى انخفاض النفايات المتولدة في المملكة العربية السعودية بنسبة 6% وعبر المجموعة بأكملها بنسبة 3% وذلك بنهاية 2023.

كذلك تم جمع 7,131 طناً من النفايات تم إعادة استخدام ما يقرب من 74% منها وإعادة تدوير نحو 16% منها فيما تم التخلص من المتبقي بشكل آمن وفق المعايير الدولية للتخلص من تلك النفايات.

وفي المجمل، تمكنت stc عبر عمليات إدارة المستودعات والمخزون من إعادة وتدوير 90% من النفايات والتخلص الآمن بنسبة 100% من المواد التي يلزم التخلص منها.

مركز ابتكار الاستدامة

ولم تقف جهود "stc" على عملياتها الخاصة فقط في المملكة أو البلدان العاملة بها، بل تخطت طموحاتها الإقليمية إلى تأسيس "مركز ابتكار الاستدامة" في نهاية 2023، بالتعاون مع تحالف اتصالات خليجي، يشمل كلاً من (e& وزين وبيون وعمانتل ودو وأوريدو)، إلى جانب شركاء رئيسيين إقليميين ودوليين.

ويأتي ذلك في إطار الحاجة الملحة إلى مواجهة التغير المناخي وتوسيع سبل الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وتوفيرها بسعر معقول، أحد أهم أسباب الدفع باتجاه هذه المبادرة.

مواصلة مسيرة النجاح

وتعليقا على الجهود المبذولة في ملف الاستدامة، حرص عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc"، على وضع رسالة عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة جاء في أبرز ما فيها: "إنه، يوما بعد يوم، تتزايد أهمية الاستدامة بشكل أكبر في ممارسة الأعمال ضمن مختلف القطاعات الحيوية، فيما يتزامن ذلك مع مواصلة مسيرة النجاح ضمن التوجه الاستراتيجي لمجموعة stc في تعزيز مكانتها كمنظمة إقليمية رائدة في خدمات التحول الرقمي عبر مشاريعها المبتكرة وشراكاتها العالمية المتنوعة".

وأضاف: "إننا نركز على مجالين يحظيان باهتمامنا الخاص باعتبارهما من المحركات طويلة الأمد على طريق الاستدامة وهما: الرقمنة والحياد الكربوني".

وتابع: "يشكل الابتكار الرقمي جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الشاملة للاستدامة، حيث إنه يسهم في تقليص انبعاثات الكربون، ويعود بفوائد اقتصادية على المجتمع، ويلامس حياة الناس بإيجابية".