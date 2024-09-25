وتناولت اللقاءات التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وشركة مايكروسوفت والاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتطرقت اللقاءات إلى أهمية "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" التي أعلنت مؤخرا وتشارك فيها شركة "إم جي إكس" الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشركة "مايكروسوفت" وغيرهما وما تمثله هذه الشراكة من دفعة مهمة للاستثمار في هذا المجال لمصلحة التنمية والازدهار في العالم كله.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة رؤيتها للتنمية في الحاضر والمستقبل وحريصة على تعزيز تعاونها مع الشركات العالمية في هذا الشأن، مشددا على أن الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعزز التنمية في العالم ويعود بالخير على الجميع.

من جانبهم أكد مسؤولو الشركات الثلاث حرصهم على مواصلة التعاون مع دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة منوهين إلى أهمية الاستراتيجية الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي.