تشير الدراسات إلى أن الجيل "زد" لا يرغب عادة في التواصل وإجراء المكالمات ويفضل كتابة الرسائل الإلكترونية ما يتسبب في شكوى رؤوساء العمل والمؤسسات من عدم وجود مرونة في التواصل لدى هذا الجيل.