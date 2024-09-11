وعقدت شركة "Apple" حدث إطلاق منتجاتها السنوي، يوم الإثنين، حيث قدمت الشركة تشكيلة iPhone 16 وAirPods 4 وApple Watch Series 10.

وفي حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال تايلر مورغان، الذي عمل كمتخصص مبيعات في شركة أبل لأكثر من عام، إن التحسينات التي طرأت على تشكيلة آيفون الجديدة "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن الترقية الوحيدة كانت زرا جديدًا على السطح الخارجي.

وذكر مورغان أنه غادر الحدث وهو يشعر بأن شركة أبل "عالقة في حلقة"، مما يترك المستهلكين يشعرون بخيبة أمل بسبب الأجهزة التي لا تختلف بشكل ملحوظ عن النماذج السابقة.

وأضاف: "عندما تكرر نفس الشيء، ستجد أشخاصا سئموا منه".

وتابع، مورغان، الذي يصنع مقاطع فيديو تعليمية على تيك توك حول منتجات أبل: "أعتقد ربما كان هذا أحد أسوأ أحداث أبل التي رأيتها على الإطلاق".

وأردف قائلا، بالنسبة لآيفون 16: "يبدو هذا الهاتف وكأنه ترقية متوسطة للغاية.. لقد أضافوا حرفيا زرا لبيع هاتف آخر".