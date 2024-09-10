وشرح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله الغامدي خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أن القمة تركز على 5 مجالات، وهي:

الخوارزميات وأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

البيانات الضخمة التي تستخدم في تلك الخوارزميات.

البنية التحتية والمعالجات المتقدمة.

القدرات البشرية.

السياسات والتنظيمات ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأبان أن القمة خلال انعقادها بنسختها الأولى في 2020 كانت قمة استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وكشف الغامدي، عن بلوغ عدد المسجلين لحضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 32 ألفا، وأنها ستضم نحو 456 متحدثا من 100 دولة. كما أفصح عن توقيع 70 اتفاقية.

وتطرق الغامدي أيضا إلى إطلاق المركز الدولي لأبحاث أخلاقيات على هامش القمة، بعد أن أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ42 في نوفمبر الماضي، منح المركز في الرياض صفة مركز دولي من الفئة الثانية.

واستعرض المؤتمر الصحافي الذي يسبق الحدث بيومين أهمية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي في تحقيق النمو الاقتصادي لبلدان العالم، وظهور قطاعات وصناعات جديدة، ودور السعودية في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم، إضافة إلى مرتكزات القمة وانعكاساتها على تحقيق الخير للمجتمعات البشرية في ظل التطور المطرد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، بيّن مدير مركز المعلومات الوطني في «سدايا»، عصام الوقيت، أنه من خلال القمة تسعى البلاد إلى رسم رحلة جديدة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي.

وأكمل أن القمة تركز على آخر التطورات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز النقاش وتشكيل مستقبل المجال.