التغييرات الجديدة لم تكن كبيرة، على النسخة الجديدة من آيفون، لكن خاصية واحدة خطفت الأنظار، وفقا للمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الخاصية الأبرز

هذه الخاصية هي "زر الكاميرا" الجديد، الذي تمت إضافته على جانب الهاتف.

هذا الزر، يتيح التحكم بالكاميرا من الخارج، دون الحاجة إلى الدخول لتطبيق الكاميرا على الهاتف.

ماذا يفعل زر الكاميرا الجديد؟

النقر على الزر الخارجي سيفتح الكاميرا مباشرة.

المسح على الزر، سيستخدم خاصية التقريب والإبعاد "زوم"، وفقا لحركة المسح يمينا ويسارا.

النقر مرة أخرى على الزر سيلتقط الصور.

هذا الزر، سيتيح "مرونة" أكثر وسرعة أكثر للتعامل مع التصوير، وهي الخاصية الأكثر استخداما على الهاتف الذكي.

وكانت شركة أبل قد أعلنت عن سلسلة هواتف آيفون 16، والتي جاءت بخمسة ألوان، أبرزها الزهري الذي خطف الأنظار، والذي غاب بالسابق عن هواتف آيفون.

كما غيرت أبل من شكل الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون، لتصبح بشكل طولي، مع إبقائها لسلسلة هواتف آيفون برو.