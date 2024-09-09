أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 16 في حدث شوتايم، يوم الاثنين، والذي بدأ عند الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.
وذكرت الشركة الأميركية الرائدة في عالم الهواتف إن آيفون 16 يأتي في خمسة ألوان، وهو مقاوم للمياه والغبار مع خاصية حماية الشاشة.
وبحسب الشركة فإن آيفون 16" يعدّ أقوى بنحو 50% من كل أجهزة آيفون الماضية، مع زر جديد أكثر سهولة في الاستخدام لتسجيل الصوت والترجمة وتغيير المهام أو الدخول إلى التطبيقات بضغطة واحدة، بما في ذلك التحكم في الكاميرا والتصوير.
وقالت الشركة الأميركية إن هاتفiPhone 16 سيأتي باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.
وأكدت في مؤتمرها أن الهاتف سيدعم ميزة التحكم بالكاميرا من أبل التي تتيح إمكانية التحكم بالكاميرا من خلال إيماءة الانزلاق على الهاتف.
ومن المقرر أن يأتي الهاتف الجديد باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.
مواصفات
- يمكن ضبط زر الإجراء لتشغيل وضع التركيز، وتنشيط الاختصار، وفتح الكاميرا، وتنشيط المصباح اليدوي، والمزيد. مع نظام التشغيل iOS 18، يمكنه فعل المزيد لأنه يمكنك أيضا تعيين عناصر تحكم مركز التحكم لزر الإجراء.
- إلى جانب زر الإجراء، يمكن تحتوي جميع طرز iPhone 16 على زر التقاط، الموجود على الجانب الأيمن من آيفون أسفل زر الطاقة.
- سيتم استخدام زر الالتقاط لالتقاط الصور والفيديو، وسوف يستجيب للضغط واللمس للحصول على دعم إضافي للإيماءات، حيث يؤدي الضغط الخفيف إلى التركيز التلقائي، في حين أن الضغط القوي سوف يلتقط اللقطة، بينما سيؤدي التمرير إلى اليسار واليمين إلى التكبير أو التصغير، وقد يكون هناك أيضًا خيار للتبديل بين أوضاع الصورة والفيديو.
- بدلا من الكاميرا القطرية التي استخدمتها شركة أبل في موديلات آيفون العديدة الأخيرة، أصبح لدى أيفون 16 و16 Plus ترتيب كاميرا عمودي لنظام الكاميرا ذات العدسة المزدوجة.