وأعلنت أبل عن سلسلة هواتف آيفون 16، والتي جاءت بخمسة ألوان، أبزرها الزهري الذي خطف الانظار، والذي غاب بالسابق عن هواتف آيفون.

كما غيرت أبل من شكل الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون، مع إبقائها لسلسلة هواتف آيفون برو.

الألوان الجديدة لآيفون 16 كانت الأسود والأبيض والزهري والأخضر والأزرق، بينما صنع الهاتف من الألمنيوم الخفيف.

زر الأكشن

ومن أبرز الإضافات كانت زر "الأكشن" الجديد، الذي يقع على جانب الهاتف الجديد.

هذا الزر سيمكن المستخدم من اختيار وضيفته، وبإمكانه أن يكون مترجم فوري أو زر الإقفال أو أي مهمة أخرى.

زر للتصوير

وخصصت أبل زرا خارجيا خاصا للتصوير، والتحكم بالكاميرا من الخارج، يتيح مرونة أكثر بالتصوير.

متغيرات على الشاشة

تحديث الشاشة سيكون بسرعة 60 هيرتز، وستحمل نسخة برو شاشة أكبر قليلا من آيفون العادي.

متغيرات أخرى

سيتم تحسين كاميرا الزاوية الواسعة، وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM.