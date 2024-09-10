وأعلنت أبل عن سلسلة Apple Airpods 4 الجديدة، والتي سيبلغ سعرها 130 دولارا وستتوفر في الأسواق بدءا من 20 سبتمبر الجاري.

كما ستتوفر نسخة جديدة بسعر 180 دولارا، وهي سماعات بخاصية عزل الصوت المحيط بشكل تفاعلي.

الميزات الجديدة