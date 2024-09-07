وأظهر الموقع في البداية أنه كان هناك أكثر من 7743 بلاغا بتعطل الخدمة بحلول الساعة 10:28 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:26 بتوقيت غرينتش).

وأظهر في وقت لاحق تراجع عدد البلاغات إلى أقل من 164 بحلول الساعة 11:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:01 بتوقيت غرينتش).

ويتعقب الموقع تعطل الخدمات عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تتضمن مستخدمين.

ولم ترد منصة "إكس" بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.