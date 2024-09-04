شباب أطول للدماغ

إلى أن تطور شرائح للمخ تحمّل لنا اللغات على أدمغتنا على طريقة فيلم The Matrix؛ المؤكد أن الذكاء الاصطناعي لن يغنينا عن تعلم اللغات. فحتى إن وفرت التكنولوجيا الأدوات اللازمة؛ تبقى اللغة الأجنبية الإضافية مفيدة ثقافيا بل وصحيا للإنسان.

دراسة حديثة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT توصلت إلى أن الدماغ يستجيب بفاعلية أكبر لللغات الأجنبية عن اللغة الأم، ما يعزز نشاط العقل.

فيما خلُصت دراسة أخرى لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم STUD إلى أن الدماغ ثنائي اللغة يحافظ على شبابه مع التقدم في السن.



4 طرق مجانية لتعلم اللغات

1- تطبيقات تعلم اللغات

توجد عدة تطبيقات أبرزها Duolingo والذي يتيح تعلم 40 لغة مجانا، منها اللغة العربية الفصحى.

Duolingo يدعم اللغة العربية كواجهة مستخدم Interface، ما يسهّل استخدامه.

2- الدردشة مع "الذكاء الاصطناعي التوليدي"

خاصية المحادثة مع الـAI ستتوفر على كثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وينفرد حاليا تشات جي بي تي ChatGPT بمنح هذه الخاصية لكل المستخدمين حول العالم، بسقف استخدام يومي للنسخة المجانية.

يمكن الاستفادة من المحادثة في الترجمة أو الطلب من ChatGPT إعطاء دروس، وتدقيق الفهم والنطق للمستخدم.

3- دورات تدريبية افتراضية مجانية

على مواقع متخصصة في الدورات التدريبية كCoursera أو بمجرد البحث على موقع يوتيوب،

توجد قنوات تقدم محتوى باللغة العربية لتعليم عدة لغات، بمستويات ابتدائية ومتوسطة مجانا.

4- الترجمة الفورية مع "تطبيقات الترجمة"