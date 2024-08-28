تم التعرف على "أوروبوش" لأول مرة في عام 1955 لدى عامل يبلغ من العمر 24 عاما في جزيرة ترينيداد.

أطلق عليه أحيانًا اسم حمى الكسلان لأن العلماء يعتقدون أن الكسلان كان عاملا مهما في انتشاره بين الحشرات والحيوانات.

كيف ينتشر فيروس أوروبوش؟

ينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق الذباب الصغير وبعض أنواع البعوض.

وقد أصيب البشر بالعدوى أثناء زيارتهم للمناطق الحرجية، ولم يتم توثيق انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

ما الأعراض والعلاجات؟