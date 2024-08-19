وللقمر الأزرق معنيان عندما يتعلق الأمر بالظواهر الشمسية، ولا يرتبط أي منهما باللون، الأول كون القمر يظهر 13 مرة مكتملا في السنة وليس 12 مرة كما العادة، والثاني هو سطوعه وظهوره بشكل أكبر من المعتاد وهو ما يطلق عليه القمر العملاق.

والقمر المكتمل (البدر) عادة يظهر مرة واحدة في الشهر ما يعني وجود 12 قمرا مكتملا في السنة وفقا للتقويم القمري.

يظهر البدر تقريبا كل 29.5 يوم، والشهر في التقويم الحالي إما 29 أو 30 يوما أي ما يعادل تقريبا مدة الدورة القمرية، وتضاف أيام لبعض الأشهر حتى تشكل الاثنا عشر شهرا مجتمعة سنة شمسية كاملة تتكون من 365 يوما.

ونظرا إلى أن التقويم الحالي لا يتماشى تماما مع أطوار القمر، فينتج أحيانا ظهور البدر أكثر من مرة في الشهر، وتُسمى هذه الظاهرة بالقمر الأزرق، ليظهر 13 قمرا مكتملا في سنة شمسية بدلا من 12.

وتحدث الأقمار العملاقة عندما يكون مدار القمر أقرب إلى الأرض في نفس الوقت الذي يكون فيه القمر مكتملا.

وسيظهر القمر الأزرق العملاق لشهر أغسطس، بالكامل من الأحد إلى الأربعاء، مما يمنح عشاق علم الفلك عرضا نادرا عندما ينظرون إلى السماء.

وذكرت قالت وكالة ناسا أن القمر المكتمل سيصل إلى ذروة الإضاءة يوم الاثنين وسيبدو مكتملا لمدة ثلاثة أيام.

وفقا لوكالة ناسا، سيضيء حوالي 98 بالمئة من الجانب القريب من القمر بواسطة الشمس يوم الأحد، بحلول اليوم التالي، سيُضاء 100 بالمئة من الجانب القريب من القمر، وستُضاء حوالي 99 بالمئة منه بواسطة الشمس يوم الثلاثاء.

والقمر العملاق لشهر أغسطس سيكون الأول من أربعة أقمار عملاقة متتالية في عام 2024 ستظهر في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.