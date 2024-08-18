وتقول إكس إن مورايس هدد سرا أحد ممثليها القانونيين في البرازيل بالقبض عليه إذا لم تمتثل لأوامر قانونية بإزالة بعض المحتوى من المنصة.

وقالت المنصة التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن خدماتها ما زالت متاحة للمستخدمين في البرازيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أمر مورايس منصة إكس بحظر حسابات معينة، بينما كان يحقق فيما يعرف باسم "الميليشيات الرقمية" المتهمة بنشر أخبار كاذبة ورسائل كراهية خلال عهد حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وفتح مورايس تحقيقا هذا العام يستهدف ماسك بعد أن قال الأخير إنه سيعيد تنشيط حسابات على إكس أمر القاضي بحظرها.

ووصف ماسك قرارات مورايس بأنها "غير دستورية".

وبعد تحدي ماسك للقرارات، قال ممثلو إكس للمحكمة العليا في البرازيل إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سيلتزم بالأحكام القانونية.