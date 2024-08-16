وأضافت هاريس في اتصال مع صحفيين إنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضا.

وأوضحت: "نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، تحذيرا من زيادة مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في السودان، في خضم تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلد الذي أنهكته المعارك منذ منتصف أبريل الماضي.

والكوليرا مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث.

تتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد.