وتطرح الشركة في هاتفها الجديد "بيكسل 9" مجموعة من الميزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكن أبرزها ما يتعلق بالصور والتصوير، مثل ميزة "المحرر السحري" للصور أو Magic Editor.

لكن أبرز الأبرز هي تقنية أو خيار "إضافتي" أو Add Me، في كاميرا بيكسل 9، التي تتيح التقاط صورة جماعية بسهولة من دون الاستعانة بآخرين للالتقاط صورة جماعية، ومن دون الحاجة لأن يكونوا جميعا في نفس إطار الصورة.

وباختصار، كل ما عليك عزيزي القارئ أو المستخدم لهذا الهاتف الذكي، سوى التقاط صورة لأصدقائك، ثم تسليم هاتفك والدخول في نفس المكان الذي كانوا فيه (باستخدام طبقة الواقع المعزز لتوجيه تأطير الكاميرا)، وستقوم الكاميرا بربط الصورتين معًا بعد ذلك.

وتقول غوغل إن ميزة "إضافتي" Add Me ستكون متاحة على جميع هواتف بيكسل 9 عند الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافر في هواتف "بيكسل 9" ميزة "بيكسل ستوديو"، التي تتيح إنشاء رسوم توضيحية باستخدام مطالبات نصية.

ومن ميزات الذكاء الاصطناعي، التي أعلنت عنها غوغل الثلاثاء، واحدة يختص بها بيكسل فقط تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد الآن أيضا سحب جيميناي، برنامج الدردشة الآلي من غوغل، فوق تطبيق آخر للإجابة على أسئلة أو إنشاء محتوى.

يشار إلى أن النسخة الأساسية من هاتف بيكسل 9 ذي الشاشة مقاس 6.3 بوصة ستباع بسعر يبدأ من 799 دولارا، وهو أغلى من الطراز السابق بمئة 100 دولار.

أمابيكسل 9 برو، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، وبيكسل 9 برو فولد القابل للطي فسيطرحان في سبتمبر المقبل.