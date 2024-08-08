وجاء في منشور لشركة "باراكودا ميوزيك" على إنستغرام أنه "بعد تأكيد السلطات وجود مخطط لهجوم إرهابي في استاد إرنست هابيل، لا خيار آخر لدينا سوى إلغاء الحفلات الثلاث حرصاً على سلامة الجميع".

من جهتها، أعلنت السلطات النمساوية الأربعاء توقيف شخص مؤيد لتنظيم داعش يبلغ من العمر 19 عاما للاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في منطقة فيينا على صلة بحفلات تايلور سويفت.

وأفاد رئيس جهاز الأمن النمساوي فرانز روف في مؤتمر صحافي بأن الرجل الذي بايع تنظيم داعش "في الأسابيع الأخيرة" اعتُقل في منطقة النمسا السفلى على بعد حوالى ساعة عن العاصمة صباح الأربعاء.

وقال إن السلطات تأكدت من وجود "أعمال تحضيرية وبأن المنفّذ البالغ 19 عاما ركّز خصوصا على حفلات تايلور سويفت في فيينا".

وأشار إلى مصادرة مواد كيميائية من منزل المشتبه به.

كما تم توقيف شخص آخر يُعتقد بأنه على اتصال مع المشتبه به في فيينا.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيق بأن المشتبهين تطرّفا عبر الإنترنت.