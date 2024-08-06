وقال متحدث باسم "ميتا" لرويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة، إن المحتوى أعيد منذ ذلك الحين "مع العلامة الصحيحة الخاصة بالأهمية الإخبارية".

وكان إبراهيم قد اتهم الخميس الماضي "ميتا" بالجُبن، بعد حذف منشوره المتعلق بهنية، وهو فيديو لاتصال هاتفي مع قيادي في "حماس" لتقديم التعازي في وفاة هنية.

وحسبما ذكر رئيس الوزراء الماليزي الذي التقى هنية في قطر بمايو الماضي، فإنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس، لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.

وكتب وقتها على صفحته في "فيسبوك": "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا، توقفوا عن مثل هذا الجُبن".

وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة "ميتا" بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع رئيس الوزراء الماليزي الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.