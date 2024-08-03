وقالت مذكرة فنية أصدرتها منظمة معاهدة تعاون الأمازون، والتي تضم بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وغيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا، يوم الأربعاء: "يواجه حوض الأمازون واحدة من أشد حالات الجفاف في السنوات الأخيرة في عام 2024، تلقي بتأثيرات كبيرة على العديد من الدول الأعضاء".

وكانت مستويات المياه في العديد من الأنهار في جنوب غرب الأمازون، هي الأدنى على الإطلاق في هذا الوقت من العام.

وتاريخيا، يعد شهري أغسطس وسبتمبر هما الأكثر جفافا، عندما بلغت الحرائق وإزالة الغابات ذروتها. وحتى الآن، فالبلدان الأكثر تضررا هي بوليفيا وبيرو والبرازيل، وفقا لمنظمة معاهدة تعاون الأمازون.

وكانت وكالة المياه الفيدرالية البرازيلية أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن نقص في المياه في حوضين رئيسيين، ماديرا وبوروس، يغطيان مساحة تقارب مساحة المكسيك. وفي اليوم التالي، أعلنت ولاية أكري حالة الطوارئ وسط نقص وشيك للمياه في مدينتها الرئيسية. وفي يونيو، اعتمدت ولاية أمازوناس المجاورة نفس الإجراء في 20 من بلدياتها البالغ عددها 62 والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الماء أو الجو، حتى في الأوقات العادية.

وتم اتخاذ هذه الخطوات قبل أكثر من شهرين من عام 2023، عندما عانت معظم مناطق حوض الأمازون من أسوأ جفاف على الإطلاق، أدى إلى مقتل العشرات من دلافين النهر، واختناق المدن بالدخان لعدة أشهر وعزل الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على التنقل عبر الأنهار. وتُستخدم التدابير لزيادة المراقبة وحشد الموارد والأفراد وطلب المساعدة الفيدرالية.

وانخفض عمق نهر ماديرا، أحد أكبر روافد الأمازون وممر مائي مهم لفول الصويا والوقود، إلى أقل من 3 أمتار بالقرب من بورتو فيلهو في 20 يوليو. وفي عام 2023، حدث ذات الأمر في 15 أغسطس. وفرضت قيود على الملاحة أثناء الليل، وقد تتوقف اثنتان من أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في البرازيل عن الإنتاج، كما حدث العام الماضي.

في بلدة إنفيرا في ولاية أمازوناس، أصبحت الأنهار القريبة ضحلة للغاية بحيث لا يمكن الإبحار فيها. وطلب المسؤولون المحليون من كبار السن والنساء الحوامل الانتقال من المجتمعات النهرية إلى وسط المدينة لأنه بخلاف ذلك قد لا تتمكن المساعدة الطبية من الوصول إليهم. ولا يستطيع المزارعون الذين ينتجون دقيق الكسافا نقله إلى السوق. ونتيجة لذلك، تضاعف سعر هذا الغذاء الأساسي في الأمازون، وفقا للإدارة المحلية.

هناك مصدر قلق خر يتمثل في الحرائق، حيث شهدت المنطقة حوالي 25000 حريق في الفترة من يناير حتى أواخر يوليو - وهو أعلى رقم لهذه الفترة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. وغالبا ما تكون حرائق الأمازون من صنع الإنسان وتستخدم لإدارة المراعي وتطهير المناطق التي أزيلت منها الغابات.

في أكري، تسبب الجفاف بالفعل في نقص إمدادات المياه في العديد من مناطق عاصمتها ريو برانكو. وتعتمد هذه المجتمعات الآن على المياه المنقولة بالشاحنات، وهي مشكلة واجهتها في العام السابق. وبين الجفافين، ضربت الفيضانات الشديدة 19 بلدية من أصل 22 بلدية في الولاية.

قالت جولي ميسياس، وزيرة البيئة في مدينة أكري، للأسوشيتدبرس: "لقد مرت سنتان متتاليتان من الطقس المتطرف. والنتيجة هي أننا نواجه تهديدًا بنقص الغذاء. في البداية غمرت المياه المحاصيل، والآن أصبحت الزراعة تواجه طقسا شديد الجفاف".