وقالت "ناسا" إن الصخرة، التي يبلغ طولها نحو متر، اكتُشفت في فوهة جيزيرو على سطح المريخ.

وجرى الاكتشاف خلال سير "بيرسيفيرانس" على طول الحافة الشمالية لوادي نهر قديم.

وذكر عالم المشروع الذي يقود البحث كين فارلي، أن الصخرة هي "الأكثر تعقيدا وإثارة للحيرة وربما أهمية"، التي تم اكتشافها حتى الآن على الكوكب الأحمر.

وأوضح أنها أظهرت "بقعا ملونة مميزة تشير إلى تفاعلات كيميائية يمكن أن تستخدمها الحياة الميكروبية كمصدر للطاقة، ودليل واضح على أن الماء الضروري للحياة مر عبر الصخر ذات يوم".

وتخطط "ناسا" لنقل عينة من الصخرة إلى الأرض لإجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية تشكلها، وتحديد ما إذا كانت هذه البصمات الكيميائية ناتجة بالفعل عن نشاط بيولوجي سابق.