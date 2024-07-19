تسبب عطل تقني عالمي في توقف العمليات في كثير من المجالات، الجمعة، وترتب عليه اضطراب في كل شيء تقريبا، من الرحلات الجوية إلى انقطاع بث عدد من المحطات التلفزيونية، ومن البنوك إلى أنظمة الرعاية الصحية.