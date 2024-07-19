كلها أصوات كانت تستخدم للعلاج يمتد تاريخها لخمسة ألاف سنة واليوم تطورت لتتحول لموسيقى علاجية فوفق الخبراء، الصوت له قوة عجيبة في تهدئة النفوس ومعالجة الأوجاع، فالعلاج بالصوت يعتبر ممارسة صحية قديمة تجمع بين الشفاء والاسترخاء والرعاية الذاتية.

الخبراء يقولون إن مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم استخدمت الصوت تقليدا في احتفالات الشفاء، حيث كانت الأصوات والأغاني جزءا من الطقوس المقدسة لتحقيق الشفاء الروحي والجسدي، الأبحاث تشير إلى أن العلاج بالصوت يمكن أن يبطئ موجات الدماغ ويحولها إلى أنماط هادئة مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التنفس وضربات القلب وضغط الدم.

كما تعزز الموسيقى عمل جهاز المناعة وتساعد على تخفيف التوتر وتحقيق الشعور بالسعادة فوائد العلاج بالصوت لا تقتصر على الاسترخاء فقط بل تمتد لتشمل تحسين حالات القلق والاكتئاب والإجهاد والتعب والألم المزمن فضلا عن تعزيز الصحة العقلية والروحية.

وتقول في هذا الخصوص أخصائية طرق العلاج بالصوت والتنويم الإيحائي، إيناس وهبي اثناء حوارها مع برنامج "الصباح " على سكاي نيوز عربية: