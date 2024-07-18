آخرُهم كمبوديا إذ أيد رئيسُها تطبيق المراسلة المحلي الجديد في كمبوديا ويُسمى "كوول آب" ليُعتبرَ هذا التطبيقُ منافسا لتطبيقات المراسلة العالمية "واتساب" و"تيليغرام"

وبالطبع السبب هو دافعُ كل الدول التي سبقتها لهذه الخطوة، هو حفظ الأمن القومي ومنع التدخل الأجنبي في الاتصالات الخاصة بالبلد.. وسبق كمبوديا لهذه الخطوة بلدانٌ عدة منها روسيا والصين وفيتنام وتركيا.

وفي هذا الخصوص يقول مؤسس ومدير مركز ريفلكت لدراسات التطور التقني، رائد سمور خلال حوار له مع برنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية" أن المشكلة تكمن من المواطن العالمية و الاشتباك الثقافي العالمي إلى إعادة الحدود الجغرافية الرقمية مرة أخرى.