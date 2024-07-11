منتجات سامسونغ الجديدة

كشف حدث سامسونغ لشهر يوليو أخيرا عن جهاز Galaxy Ring الجديد، وهو خاتم ذكي يمكن ارتداؤه بسهولة.

كما أعلنت سامسونغ عن المنتج الأخير المنافس لسماعات أير بودس من أبل، وهي Galaxy Buds 3 و3 Pro .

كشفت سامسونغ عن ساعاتها الذكية الجديدة، وهي Galaxy Watch Ultra.

هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي، وهو Galaxy Z Fold 6 المعاد تصميمه بزوايا مربعة وشاشات أكثر سطوعا.

الخاتم الثوري

يعد Galaxy Ring هو الكشف الأضخم للشركة، حيث يمثل دخول سامسونغ الأول من بين شراكات الهواتف، لعالم الخواتم الذكية.

الخاتم الذكي سيصبح متاحا للجميع في 24 يوليو، بسعر 400 دولار.

ميزات الخاتم الجديد

وفقا لموقع إندبندنت، يمكن لخاتم Galaxy المتين وغير المزعج والمدعم بالذكاء الاصطناعي تتبع نومك والمشي والجري ومراقبة معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسد.

ويمكنه بعد ذلك تحليل جميع المقاييس الخاصة بك ليمنحك نتيجة إجمالية حول مستويات الطاقة لديك وتقديم رؤى صحية مخصصة.

وسينافس خاتم غالاكسي، خاتم شركة "أورا" الرائد في المجال، والذي يعتمد على اشتراك شهري بقيمة 6 دولارات، بينما سيكون خاتم غالاكسي دون اشتراك، مما يحفز المستهلكين.

هاتفان قابلان للطي

كشفت سامسونغ عن أحدث هاتفين ذكيين قابلين للطي:

Galaxy Z Fold 6 بسعر 1900 دولار.

Galaxy Z Flip 6 بسعر 1100 دولار.

كلاهما يجلبان تحسينات بسيطة مقارنة بسابقيهما.

يضيف هاتفي فليب وفولد على Snapdragon 8 Gen 3، وهو أحدث مجموعة شرائح رئيسية من Qualcomm.

يحتوي الهاتفان على وحدة معالجة عصبية مخصصة لميزات Galaxy AI وGoogle Gemini الموجودة في Android 14.

قامت سامسونغ بتحسين تصميمها الخارجي من خلال مظهر جانبي أكثر انبساطا وانحناء أقل حول الزوايا والحواف مع توفير مساحة داخلية للأفضل.

ساعات ذكية

كشفت سامسونغ عن 3 من ساعاتها الذكية الجديدة، وهما Galaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra..

تقول سامسونغ أن Ultra هي ساعتها الأكثر متانة حتى الآن، مع مقاومة للماء حتى 10ATM، وتصنيف IP68، وعلبة من التيتانيوم، وعدسة من كريستال الياقوت.

يوجد زر سريع برتقالي جديد يقوم بتشغيل اختصارات لتطبيق التمرين والمصباح اليدوي وقفل خاصية مقاومة الماء وبعض الخيارات الأخرى.

ووفقا لموقع فيرج، تحتوي الساعة على نظام خارجي جديد لربط الحزام يشبه إلى حد كبير نظام الحزام الخارجي لأبل.