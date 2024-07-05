فقد كشفت الدراسة التي جرت في دولتين أوروبيتين، أن الرجال الملتحين غالبا ما يكونون آباء أفضل، ولديهم ميول أكبر للاستقرار الأسري.

وجند باحثون من جامعتي سيليزيا في بولندا وبادوفا في إيطاليا، أكثر من 400 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، ولهم مستويات مختلفة من شعر الوجه تتراوح بين الحلاقة الناعمة إلى اللحية الكاملة، وسألوهم حول دوافعهم الاجتماعية.

أبرز الأسئلة، وفق صحيفة "تايمز" البريطانية، كانت عن أهمية الارتباط بالأصدقاء والبحث عن المكانة الاجتماعية ورعاية أفراد الأسرة، وإيجاد شريك رومانسي جديد والحفاظ عليه، والبقاء آمنا.

وبحسب الباحثين، فإنه "فيما يتعلق بالدوافع الاجتماعية الأساسية، فإن الرجال الذين لديهم شعر وجه أكثر أبلغوا عن دافع أقل للبحث عن الشريك، لكن لديهم دافع أكبر للاحتفاظ بالشريك ورعاية الأقارب".

وقال المؤلف المشارك في الدراسة البروفيسور بيتر جوناسون، من جامعة الكاردينال ستيفان فيزينسكي في وارسو، إن "الرجال الملتحين يميلون إلى الاستثمار في الآخرين على المستوى العاطفي والعائلي".

وأضاف: "بطريقة ما، من المرجح أن ينخرط الرجال الملتحون في نوع من السلوك الاجتماعي الإيجابي الذي يساعد النساء على الوقوع في حبهم، ويجعل الرجال الآخرين يثقون بهم أو يخشونهم".

وفي ورقتهم البحثية التي نشرت في مجلة أرشيف السلوك الجنسي، استشهد جوناسون وزملاؤه بدراسة سابقة أجرتها جامعتا ستيرلنغ في اسكتلندا وكوينزلاند في أستراليا، وجدت أن الأمهات لديهن ميل إلى النظر إلى الرجال الملتحين على أنهم آباء أفضل.

وكتب جوناسون وزملاؤه: "قد يستخدم الرجال وجود المزيد من شعر الوجه لإعلام الآخرين بأن دوافعهم الاجتماعية تتركز على العلاقات الرومانسية والعائلية طويلة الأمد".

كما وجدت دراسة أخرى أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، ونشرت عام 2013، أن الرجال ذوي اللحى الكاملة ينظر إليهم كآباء أفضل.